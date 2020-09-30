Бузова рассказала о школьных неприятностях

https://static.news.ru/photo/9c716a08-0335-11eb-84c6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что её до сих пор «ненавидит» директор школы, в которой она училась. В школьные годы ей хотелось самовыражаться и ярко одеваться, но правила этого не предусматривали.

Я в форме была, но на голове — статуя Свободы из геля и лака. Почему-то учителям это не нравилось, но я так самовыражалась, — сообщила в эфире ТВЦ Бузова.

В авторском проекте Татьяны Устиновой «Мой герой» писательница спросила певицу, была ли она скромной, но та лишь рассмеялась.

Скромная? А что это? Я всегда была очень активной, старостой и уже тогда вела за собой людей, если так можно сказать. Директор школы ненавидит меня по сей день, — вспомнила артистка.

Бузова рассказала, что родилась и выросла в Ленинграде, а училась — в гимназии глобального образования с углубленным изучением иностранных языков и физики с математикой. Правила там были очень строгие.

Как писал NEWS.ru, Бузова предстала на съёмках шоу «Дом-2» в совершенно новом образе. Ведущая завязала два пышных хвоста с тонкими косичками. Первым в комментариях откликнулся возлюбленный ведущей телестройки Давид Манукян. Он поставил восторженный смайл с сердечками. На это немедленно отреагировали подписчики Ольги, пожелав паре поскорее помириться. Ольга Бузова в последнее время часто экспериментирует с имиджем. В ресторан с мамой она пошла, сделав причёску с двумя розетками, на вечеринку к Стоцкой заявилась с длинными ниспадающими локонами. Что касается расставания телеведущей с Манукяном, официального подтверждения этому нет, хотя слухи поползли после того, как Бузова удалила все совместные фотографии с рэпером.