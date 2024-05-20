Бузова рассказала, какой она была в «люксовые нулевые» Бузова: ограниченный бюджет не позволял хорошо одеваться

Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press

Ольга Бузова, 2005 год

В нулевые годы приходилось одеваться по возможности, призналась корреспонденту NEWS.ru певица Ольга Бузова на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024». Она добавила, что когда ей было 13 лет, она слушала такие группы, как Metallica, Onyx и Guano Apes, а также рэп-исполнителя Eminem. Бузова призналась, что в те годы носила джинсы-трубы и огромные цепи.

Тусовки прошли мимо меня, я училась в универе, потом пошла на «Дом-2». В нулевые я одевалась как хотела, на что была возможность. Была задача комбинировать — берешь одну вещь и совмещаешь ее несколько раз. Одни джинсы, много разных аксессуаров или кофточек. Когда ограниченный бюджет, приходилось выкручиваться как можешь, я пропустила тренды на люкс, — сообщила она.

Телеведущая также рассказала, какой букет способен ее впечатлить. Она подчеркнула, что любит все цветы, в том числе обычные ромашки и сирень. По словам певицы, роскошные букеты и цветы в корзинах вызывают у нее положительные эмоции, однако важнее всего не стоимость букета, а смысл, который в него вкладывается, подытожила она.

Кроме того, Бузова ответила на вопрос о возможном создании собственного продюсерского центра. Она заявила, что пока не готова к этому, так как она не обладает необходимым для этого уровнем навыков. Артистка отметила, что хочет развиваться самостоятельно.