Бузова рассказала, каким букетом ее можно впечатлить Бузова заявила, что ее можно удивить ромашками или сиренью

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Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова на церемонии вручения 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» заявила, что на нее можно произвести впечатление обычным букетом ромашек или сорванной сиренью, передает корреспондент NEWS.ru. Звезда подчеркнула, что любит все виды цветов, потому что ей важно внимание.

Недавно я обалдела от цен на сирень на Патриках. Мы сидели с моим продюсером, обсуждали новые проекты, я хотела сделать ей приятное, побежала за сиренью. Мне сказали, букет [стоит] 5500 рублей. Ну я заплатила. <...> Я люблю все цветы, мне важно внимание, объемы, они восхищают, завораживают, это эффект «вау», — сказала знаменитость.

Также Бузова рассказала, что ей особенно приятно получать внезапные корзины с цветами. По ее словам, чем больше в ней бутонов, тем приятнее. Вместе с тем она подчеркнула, что важнейшее значение несет не сам букет, а смысл, который в него вкладывается.

Захожу домой, подхожу к двери, а там корзина. Они всегда очаровывают, завораживают, но глобально форма может быть разной — может быть миллион роз, шикарные корзины, букеты… Чем больше, тем нам приятнее. Но суть всегда важнее, не только про цветы, а вообще про все. Что человек несет внутри, какие намерения. Мне нравятся абсолютно все цветы, — пояснила звезда.

Ранее Бузова спела в ответ на высказывания Полины Гагариной, которая посоветовала своей коллеге перейти в сферу стендапа. Она отметила, что не следит за творчеством Гагариной, и напомнила о своих достижениях на сцене, в том числе на юмористическом поприще.