Бузова рассказала, как на самом деле отреагировала на закрытие «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/a4a16284-76e7-11eb-bf36-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/dom2_tnt/

Ольга Бузова рассказала о своей первой реакции на закрытие шоу «Дом-2», в котором она снималась с 2004 года. Сначала Ольга была участницей проекта, а затем стала его участницей.

Телеведущая рассказала, что никто не подготовил заранее к закрытию шоу ни её, ни участников телестройки. Поэтому событие стало настоящим потрясением.

Я не понимаю, как может история заканчиваться, когда она ещё пишется. Потому что там не актёры, а живые люди, где рождаются дети, заключаются браки, — пояснила Бузова в интервью изданию «7 дней».

По словам ведущей, проект для неё был не просто работой, а частью жизни: она очень любила участников и команду реалити-шоу. К тому же ей жалко людей, которые лишились работы, ведь речь идёт о 417 сотрудниках. Ведущая даже не старалась гасить негативные эмоции, она призналась в том, что просто плакала.

Последний съёмочный день на площадке главной телестройки страны прошёл для Ольги 26 декабря. Она приехала на съёмочную площадку с тортами и шампанским, попрощалась со всеми. Ей, говорит Бузова, удалось сдержать себя в руках, несмотря на то, что всю просто разрывало от чувств. А после этого ведущая отправилась на программу «Вечерний Ургант», где ей надо было строить из себя «счастливого человека».

Я профессионал, умею переключаться, собираюсь в секунду, выхожу в кадр, и никто даже не поймёт, что с утра со мной что-то произошло. Но когда я нахожусь наедине с собой, чего мне себя обманывать? Сильные тоже плачут, — резюмировала телеведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2», работающая в службе телепроекта по кастингу, Надежда Ермакова заявила, что возобновление шоу пока не планируется. Причиной стал срыв съёмок. Производственная компания не смогла договориться по финансированию с телеканалом СТС Love, куда планировался переезд проекта.