Бузова рассказала, что хочет на Новый год «Майбах» и шубу из рыси

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Певица Ольга Бузова заявила на новогоднем концерте — телесъёмке, что хотела бы получить на Новый год в подарок автомобиль марки «Майбах», а также шубу из рыси.

Журналисты поймали Бузову после записи её выступления и задали сразу достаточно много вопросов. Певица поделилась с ними также тем, что у неё спрашивают сейчас те люди, которые её окружат — гримёры, её возлюбленный Давид Манукян и её директор, сообщает Starhit.

Я хочу «Майбах» и шубу из рыси, ну ладно, можно из соболя, — заявила Бузова.

Она отметила, что на самом деле всегда привыкла приобретать себе сама всё, что хочет. Бузова сразу же перевела разговор с материального на отвлечённое и возвышенное.

Я сейчас больше люблю дарить подарки. Для меня главное, чтобы это было от души, — поделилась она.

Как сообщал NEWS.ru, Ольга Бузова несколько месяцев готовила масштабный новогодний концерт, но его пришлось отменить из-за коронавируса. Она совершенно не жалеет об этом, ведь жизни поклонников и сотрудников для неё гораздо важнее, сказала она.