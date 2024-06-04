Бузова рассекретила имя будущего сына Бузова заявила, что ее будущего сына будут звать Алексеем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова в беседе с представителями МЧС России во время визита в Нижний Новгород заявила, что назовет будущего сына Алексеем. По словам исполнительницы, она давно мечтает о семье и детях. Бузова в Новгороде принимала участие в съемках второго сезона телепроекта «Ольга Вузова».

Я потушила пожар, но мой пожар внутри никто не потушит! — пошутила Бузова после того, как спасатели научили ее обращаться с огнетушителем.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он подарил певице Ольге Бузовой скандальный «голый» наряд, в котором та появилась на концерте в Уфе. По его словам, ему стыдно за это. Как отметил шоумен, он рассчитывал, что Бузова будет использовать боди для лирических вечеринок.

Он отметил, что готов взять часть вины на себя. Барецкий также принес извинения тем, кому костюм артистки доставил дискомфорт. Он добавил, что на фестивале VK Fest, где Бузова появилась в «голом» наряде, часто бывают дети.

Ранее сотрудники управления Следственного комитета РФ по Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что вызвало возмущение общественности.