Бузова расплакалась из-за низких оценок судей «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/7f7efe76-26a6-11eb-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Соловьев, Ольга Бузова и Илья Авербух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова, привыкшая всегда побеждать, выступила вместе со своим партнёром фигуристом Дмитрием Соловьёвым с драматическим номером по мотивам фильма «Экипаж» под песню Филиппа Киркорова на шоу «Ледниковый период». Техника артистки, по мнению судей, оказалась слабой, и из-за низких оценок она в итоге стала номинанткой на выбывание. Когда светская львица услышала судейский вердикт, из её глаз потекли слёзы.

Откатав номер, Бузова была довольна своим выступлением, но комментарии судей сразу же опустили певицу с небес на землю. Она получила всего 11,70 балла.

Мы можем, конечно, говорить всё что угодно, но пока не будут вытянуты стопы и стопа не будет работать, больше 5,8 получить очень тяжело, потому что это очень бросается в глаза. Это большая разница между вокалом и тем, что я вижу. Поэтому 5,8, — сказала Татьяна Тарасова.

Не повлияло на судейский вердикт и то, что Ольга в образе стюардессы делала поддержки, старалась держать скорость и даже демонстрировала полушпагат.

При этом профессионалы ещё в начале проекта говорили Бузовой о том, что ей будет тяжело кататься из-за роста. Критиковать её начали с первых прокатов. Судьи говорили Ольге, что у неё плохая растяжка и она неуверенно держится на льду. Это заставило звезду тренироваться ещё больше, она даже получала травмы. После этого Бузову поддержал Филипп Киркоров и оценил её труды.

Заступился за певицу и фигурист Алексей Ягудин. Он заверил, что увидел её развёрнутые стопы. Максим Траньков, в свою очередь, сказал, что к телеведущей у него нет претензий, а вот к её партнёру есть. Он обратил внимание на то, что Соловьёву не хватило скорости и «это было катание пешком». При этом Траньков отметил, что «если взялся возить, то вози», и посоветовал Дмитрию в следующий раз как профессиональному спортсмену прикрывать недостатки партнёрши.

Как писал NEWS.ru, прославленный российский хоккеист, нападающий сборной России и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих музыкальных вкусах и признался, что он «тащится» от певицы Ольги Бузовой.