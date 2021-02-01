Бузова прокомментировала оскорбления матери Давы

https://static.news.ru/photo/604aa8fa-64ba-11eb-9e2e-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова прокомментировала слова матери Давида Манукяна в свой адрес после расставания с ним.

Разрыв звёздной пары случился после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Об этом на своей официальной странице в социальной сети рассказала сама Бузова.

Свадьба на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. По поводу разрыва с Давой Ольга написала, что он совершает странные поступки, «творит непонятные вещи». Теперь Бузова, по её собственному признанию, вновь свободная 35-летняя девушка.

Также Ольга высказалась о поведении матери Давы. Женщина публично обвинила Ольгу в алкоголизме и развязном поведении. Для телеведущей такое отношение стало шоком.

У каждого своё воспитание или его отсутствие. Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого, — цитирует её StarHit.

Ранее Анна Манукян решила защитить сына от травли после расставания с Бузовой и сделала резонансное заявление о своей несостоявшейся невестке. Она назвала её конченой шлюхой и алкоголичкой.

Она также отметила, что жизнь всё расставит на свои места, и напомнила пользователям, «что причинять вред людям — неприлично».

Ранее, как писал NEWS.ru, помощница Давы Анна рассказала, что блогер не хочет комментировать свою личную жизнь и постоянно тренируется для шоу. Она отметила, что ничего не знает о том, что мать Манукяна нелестно отозвалась о Бузовой.