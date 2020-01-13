Ольга Бузова проговорилась, что именно она оплачивает отдых за границей с возлюбленным Давидом Манукяном. Парочка отдыхала в Куршевеле, а теперь проводит время в Таиланде.
Манукян при этом позволяет себе капризничать и выдавать неудовольствие в адрес невесты. Первыми усомнились в состоятельности Манукяна пользователи Сети, которые стали писать, что блогер вряд ли потянет такую роскошь, пишет KP.RU.
А вот Ольга, по данным журнала Forbes, зарабатывает $4,4 млн в год и стоит на втором месте после Нурмагометова. Поэтому она может позволить себе и Куршевель, и Пхукет, и даже платить за своего спутника. Сейчас Бузова и её возлюбленный снимают виллу с личным бассейном стоимостью примерно 100 тыс. рублей за ночь.
Ведущая «Дома-2» вновь разместила романтическое видео, где уговаривает мужчину своей мечты пойти с ней обедать, на что Манукян капризничает и говорит, что ему надоело «вечно куда-то таскаться».
Я тут все устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит? — приуныла Бузова.
К этому она заметила, что сама заказывает и еду в номер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телезвезда Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки. Сейчас звёздная пара отдыхает в Таиланде.