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А вот Ольга, по данным журнала Forbes, зарабатывает $4,4 млн в год и стоит на втором месте после Нурмагометова. Поэтому она может позволить себе и Куршевель, и Пхукет, и даже платить за своего спутника. Сейчас Бузова и её возлюбленный снимают виллу с личным бассейном стоимостью примерно 100 тыс. рублей за ночь.

Ведущая «Дома-2» вновь разместила романтическое видео, где уговаривает мужчину своей мечты пойти с ней обедать, на что Манукян капризничает и говорит, что ему надоело «вечно куда-то таскаться».

Я тут все устраиваю, столы бронирую, а он мне что говорит? — приуныла Бузова.

К этому она заметила, что сама заказывает и еду в номер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телезвезда Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки. Сейчас звёздная пара отдыхает в Таиланде.