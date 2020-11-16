Бузова призвала поставить ей «хоть ноль» на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/d132b130-27a6-11eb-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова прокомментировала низкие оценки судей за свой последний номер на шоу «Ледниковый период» и объяснила, почему расплакалась, несмотря на хорошее катание в паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым.

В седьмом выпуске ледового шоу Бузова и Соловьёв исполнили номер на музыку из фильма «Экипаж». По признанию певицы, они рассчитывали получить оценку 6,0 от всех судей как за технику, так и за артистизм, однако этого не случилось. После оглашения оценок Бузова очень расстроилась и плакала, что не укрылось и от телезрителей.

В своём Instagram певица объяснила своё поведение и рассказала, обижается ли на судей.

Я не поняла, почему именно за наш «Экипаж» такой низкий балл. Мы очень сильно старались и готовились, но так решили наши судьи, мы с ними не оспариваем оценки никогда, — написала Бузова.

Она поблагодарила за поддержку всех, кто её высказал после субботнего номера пары. Поклонники певицы, как и она, не согласились с низкими оценками, а некоторые даже сочли номер на музыку из «Экипажа» едва ли не лучшим из всех у Бузовой в нынешнем сезоне «Ледникового периода». Певица назвала такое признание со стороны поклонников очень ценным для себя, пусть даже пара получила бы самые низкие оценки вообще.

Вчера, когда я увидела реакцию всех, кто смотрел эфир, когда я почувствовала насколько вы разделили мои эмоции по этому номеру, я поняла, что вообще всё остальное неважно, да хоть вообще ноль поставили бы нам, — написала она.

Как сообщал NEWS.ru, судьи «Ледникового периода» решили, что техника Ольги Бузовой оказалась слабой, и из-за низких оценок она в итоге стала номинанткой на выбывание. Когда светская львица услышала судейский вердикт, из её глаз потекли слёзы.

Примечательно, что на том же выпуске шоу после номера Регины Тодоренко и Романа Костомарова между главным продюсером «Ледникового периода» и спортсменкой Еленой Исинбаевой произошла перепалка.