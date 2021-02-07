Бузова призналась, что Дава не хотел от неё детей

https://static.news.ru/photo/4b92377a-6974-11eb-a399-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

35-летняя певица Ольга Бузова рассказала подписчикам, что её бывший возлюбленный Давид Манукян (Дава) не хотел от неё детей. Вероятно, это стало ещё одним поводом для расставания звёздной пары.

На разговор о детях певицу сподвигли подписчики. Бузова рассказала о своей бабушке, которая оказалась в больнице, но уже пошла на поправку. Звезда «Дома-2» подчеркнула, что у пожилой родственницы есть стимул для выздоровления, поскольку она мечтает о правнуках. Фанаты певицы тут же спросили у неё, когда она обзаведётся детьми.

Хотела от любимого мужчины, но когда хочет один человек, сделать это сложно, — ответила девушка.

Ранее комик Тимур Батрутдинов высказался о любовных страданиях своей подруги Ольги Бузовой. Он заявил, что певица является сильной женщиной. Батрутдинов считает, что девушка «вытерпит всё».

Разрыв Бузовой и Манукяна случился после того, как они сыграли свадьбу на Мальдивах. Эта церемония не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. Позднее телеведущая уточнила,что Дава изменял ей и поднимал на девушку руку. Мать Манукяна в ответ обвинила звезду «Дома-2» в пристрастии к алкоголю и распущенности.

Как писал NEWS.ru, у Бузовой диагностировали проблемы со здоровьем из-за стресса и истощения. Певица уехала в оздоровительный центр в Подмосковье.