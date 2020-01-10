https://static.news.ru/photo/5b1bdb08-33cc-11ea-860e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд. Звезда сняла шикарную виллу среди тропического леса с собственным бассейном и видом на Андаманское море. Одна ночь здесь стоит от 100 с лишним тысяч рублей.

Ну привет, отпуск. Сегодня впервые за долгое время не ставила будильник. Прихожу в себя после долгого перелёта, и пока даже не верится, что можно просто ничего не делать. Ура! — поделилась Бузова с подписчиками Instagram, опубликовав фото в откровенном полупрозрачном купальнике.

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях после того, как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». Позднее блогер назвал певицу «завидной холостячкой». В одном из Instagram-сторис Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки. По внешнему виду изделие напоминает помолвочное. По Сети ходят слухи, что певица приняла предложение руки и сердца от Манукяна. Также появилось мнение, что пара провела совместный уик-энд в Риме. Такие выводы подписчики сделали по геотегам в Instagram.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.