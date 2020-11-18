Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати

https://static.news.ru/photo/c0ff8d84-29a8-11eb-b54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила навести порядок на вверенном ей реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта в выяснении отношений нередко переходят эмоциональную грань, периодически пуская в ход кулаки. Теперь подобное должны пресекать специально приглашённые охранники.

Накачанные силачи — не просто сотрудники какого-нибудь охранного предприятия. Это подопечные рэпера Тимати, охранявшие звезду от всяческих напастей. Отныне они предстанут в новом для себя амплуа, передаёт Teleprogramma.pro. Причём действовать им можно как в отношении парней, так и девушек.

Бузова дала новым охранникам телестройки полный карт-бланш, заявив, что они имеют право пресекать любые действия «домовцев», если сочтут, что те переходят границы дозволенного.

Если на Лобном будет происходить что-то, что не должно происходить в приличном обществе, вы даже у меня не спрашивайте, — заявила охранникам телеведущая.

При этом сами они участниками шоу не являются. Однако истории возникновения отношений между сотрудниками, обеспечивающими выход программы, и её подопечными ранее уже случались.

Ранее, как писал NEWS.ru, лишённый сана священник и экс-участник «Дома-2» Вальтер напал с ножом на паломника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря в Звенигороде. Оба оказались пьяны.