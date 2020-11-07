Бузова примерила роль невесты Харламова

Ольга Бузова поучаствовала в шоу Comedy Club на ТНТ в качестве потенциальной невесты Гарика Харламова. Ведущая «Дома-2» приняла участие в пародии на программу «Давай поженимся», где Харламов предстал в роли завидного жениха.
Перевоплотившийся в Ларису Гузееву ведущий
Дальше Ольга вошла в раж, заявив, что подготовила Харламову «два сюрприза»:
Первый. Мы будем жить втроем с Давой. Второй еще лучше. Ты каждое утро будешь просыпаться под мой новый альбом. Вживую я буду исполнять тебе свои песни.
Пока зал хохотал до слёз, ведущий сумел собраться и даже сравнил жёсткость Бузовой с белорусским ОМОНом. Завершил клоунаду внезапно появившийся на сцене Тимур Батрутдинов, которого долгое время подозревали в романтических отношениях с Бузовой.
Что тебе во мне не хватало Гарик? Забудь про меня, — пафосно заявил Батрутдинов и бросил в друга букет цветов.
Зал стонал от смеха, наблюдая за веселившейся от души троицей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Кошкина сделала предложение Гарику Харламову, но пока только в пародии на программу «Давай поженимся». Удачный скетч был разыгран в эфире шоу Comedy Club на телеканале ТНТ.