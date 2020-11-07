Бузова примерила роль невесты Харламова

https://static.news.ru/photo/b49eeece-20b4-11eb-b448-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ольга Бузова поучаствовала в шоу Comedy Club на ТНТ в качестве потенциальной невесты Гарика Харламова. Ведущая «Дома-2» приняла участие в пародии на программу «Давай поженимся», где Харламов предстал в роли завидного жениха.

Перевоплотившийся в Ларису Гузееву ведущий представил Бузову как «песню, а не девочку», на что ведущая телестройки буквально ошарашила участников скетча, заявив, что «всегда хотела попробовать секс втроём», но с Гариком это можно сделать «вдвоём как втроём».

Дальше Ольга вошла в раж, заявив, что подготовила Харламову «два сюрприза»:

Первый. Мы будем жить втроем с Давой. Второй еще лучше. Ты каждое утро будешь просыпаться под мой новый альбом. Вживую я буду исполнять тебе свои песни.

Пока зал хохотал до слёз, ведущий сумел собраться и даже сравнил жёсткость Бузовой с белорусским ОМОНом. Завершил клоунаду внезапно появившийся на сцене Тимур Батрутдинов, которого долгое время подозревали в романтических отношениях с Бузовой.

Что тебе во мне не хватало Гарик? Забудь про меня, — пафосно заявил Батрутдинов и бросил в друга букет цветов.

Зал стонал от смеха, наблюдая за веселившейся от души троицей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Кошкина сделала предложение Гарику Харламову, но пока только в пародии на программу «Давай поженимся». Удачный скетч был разыгран в эфире шоу Comedy Club на телеканале ТНТ.