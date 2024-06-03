Бузова прервала молчание после скандала с «оскорбительным нарядом» Бузова объяснила, что узнала о шумихе вокруг ее наряда в Уфе спустя два дня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова прервала молчание спустя два дня после того, как в Сети начали обсуждать ее наряд на выступлении в Уфе. В Telegram-канале она объяснила, что была недоступна эти дни.

Я весь день была недоступна и вот только увидела всю шумиху вокруг моего выступления в Уфе, на открытии самого масштабного и главного музыкального фестиваля страны, — написала Бузова.

Телеведущая уточнила, что выступает на VK Fest уже семь лет подряд. По словам артистки, она всегда выбирает яркие и обсуждаемые образы для этого события.

Певица также принесла извинения от себя и своей команды всем, кого оскорбил ее наряд. Телеведущая добавила, что считает Уфу прекрасным городом, в котором живут замечательные люди. Она призвала их всегда оставаться именно такими.

Ранее сообщалось, что сотрудники Управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откроенный наряд Ольги Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что и вызвало возмущение общественности.