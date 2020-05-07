Бузова предупредила россиян о последствиях отказа от самоизоляции

https://static.news.ru/photo/bc039774-9030-11ea-9290-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась к жителям России с призывом соблюдать самизоляцию.

На своей странице в Instagram она отметила, что в жизни главное — научиться доводить начатое до конца, так как брошенное на полпути дело не красит человека. По её словам, текст песни никогда не станет хитом без соответствующей аранжировки, бизнес не станет таковым без плана и просчёта, идея фильма без съёмок — не готовое кино.

buzova86/instagram.com

Даже текущая ситуация, если соблюдать самоизоляцию все 37 дней, а потом резко выйти — тоже не победа над вирусом. Все усилия насмарку, все наши терпения неудобств, ограничения себя пойдут сразу прахом, — подчеркнула Бузова.

Певица отметила, что в стране продолжается активная фаза распространения COVID-19, однако врачи делают всё возможное. Она также посоветовала обратить внимание на статистику смертности, в которой Россия занимает одно из самых низких мест в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сняли забавный ролик, в котором они показали типичную влюблённую пару, находящуюся на карантине.