Бузова появилась на публике в откровенном наряде

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на мероприятии в честь 20-летия журнала HELLO! в пиджаке на голое тело, чем вызвала восторг у своих подписчиков. Исполнительница опубликовала снимок в своем Telegram-канале. На снимках Бузова позирует в белом брючном костюме и с чокером с крупной декоративной черной розой.

Мне однозначно идет такой стиль. Но пока полностью переходить на исключительно брючную историю я не хочу, — написала Бузова.

Подписчики выразили свое восхищение кумиром и отметили, что певица выглядит в наряде «восхитительно». Некоторые при этом посоветовали звезде придерживаться традиционных образов с платьями.

Ранее сообщалось, что 64-летняя певица Мадонна поделилась откровенными снимками. В одной из публикаций в соцсетях певица позирует с обнаженной грудью, а соски прикрыла эмодзи. Также она выложила откровенные фотографии в корсете, закрыв промежность с помощью эмодзи конфеты.

Также сообщалось, что приемный сын певицы и режиссера Гая Ричи Дэвид Банда пришел на вечер бокса в красном наряде. 16-летний молодой человек надел платье с V-образным вырезом из новой коллекции Gucci в коллаборации с Adidas. К образу он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и черные кроссовки.