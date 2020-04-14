Бузова показала внешность будущего ребёнка от Манукяна

https://static.news.ru/photo/61b86d78-7e72-11ea-a597-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dava_m

Популярная певица Ольга Бузова выложила в своём Instagram фотографию ребёнка, который мог бы у неё родиться от блогера Давида Манукяна.

Светская львица воспользовалась специальным приложением, которое совмещает фотографии двух партнёров и с помощью специального алгоритма показывает фото будущего малыша.

У нас с Давидом будет ребёнок! Когда-нибудь точно будет. Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее, — подписала снимок звезда.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения, писал NEWS.ru.