Бузова показала ролик, после которого угодила в больницу

https://static.news.ru/photo/3597ce1a-b142-11eb-8390-96000091f725_660.jpg Ольга Бузоа Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ольга Бузова опубликовала видеоролик, после съёмок которого она очутилась в больнице. Накануне госпитализации телеведущая показывала в микроблоге кадры, где она в накинутой на плечи шинели кормит кур.

Тогда Бузова не стала ничего объяснять фанатам, но 9 мая опубликовала мини-фильм, в котором сыграла вдову солдата.

Люди живы, пока живет память о них. Никто не забыт. Ничто не забыто. Спасибо нашим ветеранам за жизнь и мирное небо над головой. Низкий вам поклон, — подписала видео телеведущая.

По сюжету в дом к Бузовой приходит солдат, он оказывается другом её мужа. Фронтовик говорит, что муж героини спас ему жизнь и отдаёт ей платок, который она давала любимому на фронт.

.instagram.com/olgabuzova

Ольга рыдает в этот платок, а в это время мальчик, играющий её сына, спрашивает:

Мам, а правда, что папа спас жизнь дяде Серёже? Я этого никогда не забуду.

В ответ Ольга говорит:

Никто не забудет.

Это последние сторис со съёмками видео, которые ведущая публиковала до госпитализации. Бузова на днях перенесла операцию.

Как сообщалось ранее, российская певица Ольга Бузова опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта поздравление с Днём Победы. В её глазах, судя по кадрам, стоят слёзы. На фоне метроном отсчитывает минуту молчания во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве.