Бузова показала подаренное ей после расставания с Давой ожерелье Cartier

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После ссоры с тёщей бывший участник телешоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский оказался на улице. Об этом мужчина лично поведал в своём Instagram.

По словам 39-летнего Венцеслава, напряжённые отношения с мамой жены в итоге достигли апогея. В результате тёща не стала более терпеть размолвок с зятем и выгнала его из своей квартиры. Мужчина...