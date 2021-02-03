Бузова показала подаренное ей после расставания с Давой ожерелье Cartier

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает принимать подарки на свой 35-й день рождения. Она выложила в Instagram сторис, в котором показала внушительную коробку с логотипом Cartier. Внутри оказалось ожерелье из золота с бриллиантами.
Сначала девушка не сказала поклонникам о том, откуда пришёл подарок.
О мой бог! Это украшение на шею с бриллиантами! Просто обалдеть! У меня нет слов! — слышны восторги телеведущей.
Она поблагодарила автора подарка. Позднее Бузова сообщила, что роскошное украшение ей передала Федерация бокса России. Отдельное спасибо она передала президенту Международной ассоциации бокса (AIBA) Умару Кремлёву,
Недавно Бузова рассталась со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Он также баловал певицу дорогими украшениями. Например, на Новый год он подарил девушке усыпанный бриллиантами браслет в виде гвоздя. Сейчас же Дава посвящает уже бывшей девушке песни. Как писал NEWS.ru, накануне он записал композицию «Обнулила нас», в которой фанаты увидели страдания блогера.