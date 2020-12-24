Бузова показала новогоднее платье цвета бедра испуганной нимфы

https://static.news.ru/photo/b6578ba4-4585-11eb-b693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала своё платье, в котором она предстанет перед зрителями в новогоднюю ночь в рамках специальной программы телеканала ТНТ, в которой также снимаются все участники реалити-шоу «Дом-2».

Бузова за несколько часов съёмок новогодней программы для ТНТ поменяла много образов, показав своим подписчикам один из них — платье бледно-розового цвета. Ранее этот цвет историк моды Александр Васильев вопреки устоявшейся традиции предложил называть «цветом бедра испуганной нимфы», а не «непуганой», как его называют обычно, пишет Teleprogramma.

Мы ещё всё снимаем Новый год для канала ТНТ с нашими ребятами. И вот я меняю образ, — написала певица под видео, в котором она демонстрирует этот наряд.

Платье певицы украшено пайетками и декорировано лентой — от плеча к краю платья вниз.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram о том, что сейчас занята подготовкой некоего сюрприза вместе со своей коллегой теледоктором Еленой Малышевой.