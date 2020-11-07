Бузова похвалилась кольцом с внушительным бриллиантом на свидании с Давой

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Ольга Бузова продемонстрировала кольцо с внушительным бриллиантом на свидании с Давидом Манукяном. Видео с романтического вечера ведущая «Дома-2» опубликовала в сторис.

Романтика на свидании звезда просто зашкаливала: поющая ведущая завязала глаза возлюбленному, после привела его в ресторан на самой высокой точке Radisson. Там парочку ждали накрытый стол и специально приглашённые музыканты.

Что означал этот вечер, Бузова распространяться не стала, но крупным планом показала шикарное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Ведущая телестройки несколько раз показала украшение, а затем изобразила из ладоней сердечки.

Миром правит любовь, — загадочно подписала пост Бузова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова поучаствовала в шоу Comedy Club на ТНТ в качестве потенциальной невесты Гарика Харламова. Ведущая «Дома-2» приняла участие в пародии на программу «Давай поженимся», где Харламов предстал в роли завидного жениха.