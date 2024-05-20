Бузова поделилась мыслями о собственном продюсерском центре Бузова исключила запуск собственного продюсерского центра

Фото: NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» заявила, что пока не планирует запускать собственный продюсерский центр. По словам звезды, которые передает корреспондент NEWS.ru, у нее пока нет необходимого уровня навыков, чтобы реализовать подобный проект. Артистка также отметила, что сейчас хочет развиваться самостоятельно.

Я пока еще не достигла такого уровня, когда я могла бы успокоиться сама. Не очень честно помогать другим, пока ты сама не все достигла и не понимаешь все тонкости своей профессии. Просто так брать деньги, не имея при этом достаточно профессионализма, продюсерства, чтобы реализовать проект. Я не запускала марафоны, где кидают людей на деньги, — объяснила Бузова.

Телеведущая при этом уточнила, что у нее много опыта и знаний, но пока она собирается развиваться дальше. Более того, как призналась Бузова, она любит быть на сцене и в кадре, поэтому уходить в продюсирование ей не хочется.

Когда-нибудь, может, я смогу к этому прийти, но пока каждый должен заниматься своим делом, — подчеркнула она.

Певица и телеведущая Ольга Бузова на вопрос, занято ли ее сердце, ранее призналась, что уже не одна. По словам звезды, теперь она не чувствует себя одинокой или грустной. Однако имя своего избранника Бузова называть не стала.