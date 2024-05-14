Бузова отжималась, Водонаева материлась: фото с премии Жара Music Awards

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Ольга Бузова на премии «Жара-2024»

В Москве на «ЦСКА Арене» состоялась церемония вручения вручении премии Жара Music Awards. Гостями мероприятия стали ANNA ASTI, Егор Крид, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, Клава Кока, Ани Лорак, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова и многие другие.

Церемонию вели две пары: Саша Стоун и Нюша, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Первыми выступили Леонид Агутин и Владимир Пресняков с песней «ДНК». Пока одни артисты выступали, другие общались с прессой на красной дорожке, которая находилась на Малой сцене.

Севиль Велиева появилась в белом платье от дома моды Валентина Юдашкина и в золотом нимбе на голове. Она прокомментировала слова продюсера Сергея Дворцова о том, что ее победу в пятом сезоне телешоу «Маска» якобы могли «проплатить».

«Прекрасно, я никогда не участвую в слухах, даже если это мой продюсер. Это все „правда“, все „правда“, — с улыбкой сказала Севиль.

Певец Акмаль, который на церемонии выступил дуэтом с Юлианной Карауловой, признался, что с удовольствием записал бы фит с Ани Лорак и Полиной Гагариной.

Продюсер Яна Рудковская раскрыла журналистам секрет хита: чем проще песня, тем она лучше. По ее словам, главное, чтобы в композиции не было никакого мата и рэпа, сейчас в тренде ретро. Рудковская также призналась, что она вообще не смотрится в зеркало: ей некогда.

«У меня на это нет времени и желания. Я такая, какая есть. Смотрюсь уже, когда в конце накрасили меня, вот один раз посмотрела и побежала. Времени нет. И думать об этом не надо, женщина хороша в любом возрасте, особенно когда она натуральная. А так как я ничего с собой не делаю, с лицом, мне кажется, что это очень хорошо. Стареть надо красиво, как Бриджит Бардо», — подчеркнула бизнесвумен.

Алена Водонаева появилась в черном платье, и ее лицо прикрывала вуаль в тон наряду. Звезда резко высказалась в адрес артистов, которые не просто уехали из России, но и говорят о стране неприятные вещи.

«Те люди, которые уехали из России и не поливают грязью страну, это их выбор. А те люди, которые уехали из России и поливают страну грязью, идут на <...>», — заявила Водонаева.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) посетила церемонию вместе с двумя детьми и завила, что они у нее «хорошо получаются», но пока рожать еще она не собирается. Лерчек не стала комментировать информацию о ее разводе с мужем, Артемом Чекалиным.

Клава Кока появилась на мероприятии в парике с длинными белыми волосами. Ведущая церемонии Региона Тодоренко пришла в облегающем платье и похвасталась голым прессом, который она, по ее словам, качает уже пять месяцев.

Певица Валерия посетила церемонию вместе с мужем Иосифом Пригожиным и поделилась секретом, как пережить сложные турбулентные времена в отношениях.

«Каждый должен сосредоточиться на себе: на своих делах, на своих заботах, на своих устремлениях, на желании сделать хорошо другому человеку. Если каждый будет жить так, мы самые непростые времена переживем гораздо легче», — сказала Валерия.

ANNA ASTI была признана «Артистом года», звание певца года получил МОТ, звание певицы — Люся Чеботина. Ольге Бузовой вручили награду по случаю 20-летия на ТВ. Недавно в интервью Полина Гагарина сказала про Ольгу, что она не певица и ей стоило бы заниматься стэндапом, а не петь. На церемонии Бузова произнесла речь в адрес своих ненавистников.

«Все наблюдали за моей дорогой, по которой я шла, падала, ошибалась и поднималась. Сейчас я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками, лишними килограммами, когда я бросала курить. И, наоборот, шикарным прессом, который я качаю в спортзале сама», — сказала певица.

В длинном платье и на каблуках Бузова решила продемонстрировать свою прекрасную физическую форму и сделала пару отжиманий, несмотря на длинное платье и каблуки.

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