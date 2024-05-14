В Москве на «ЦСКА Арене» состоялась церемония вручения вручении премии Жара Music Awards. Гостями мероприятия стали ANNA ASTI, Егор Крид, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Дима Билан, Клава Кока, Ани Лорак, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова и многие другие.

Церемонию вели две пары: Саша Стоун и Нюша, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Первыми выступили Леонид Агутин и Владимир Пресняков с песней «ДНК». Пока одни артисты выступали, другие общались с прессой на красной дорожке, которая находилась на Малой сцене.

Севиль Велиева появилась в белом платье от дома моды Валентина Юдашкина и в золотом нимбе на голове. Она прокомментировала слова продюсера Сергея Дворцова о том, что ее победу в пятом сезоне телешоу «Маска» якобы могли «проплатить».

«Прекрасно, я никогда не участвую в слухах, даже если это мой продюсер. Это все „правда“, все „правда“, — с улыбкой сказала Севиль.

Певец Акмаль, который на церемонии выступил дуэтом с Юлианной Карауловой, признался, что с удовольствием записал бы фит с Ани Лорак и Полиной Гагариной.

Продюсер Яна Рудковская раскрыла журналистам секрет хита: чем проще песня, тем она лучше. По ее словам, главное, чтобы в композиции не было никакого мата и рэпа, сейчас в тренде ретро. Рудковская также призналась, что она вообще не смотрится в зеркало: ей некогда.

«У меня на это нет времени и желания. Я такая, какая есть. Смотрюсь уже, когда в конце накрасили меня, вот один раз посмотрела и побежала. Времени нет. И думать об этом не надо, женщина хороша в любом возрасте, особенно когда она натуральная. А так как я ничего с собой не делаю, с лицом, мне кажется, что это очень хорошо. Стареть надо красиво, как Бриджит Бардо», — подчеркнула бизнесвумен.

Алена Водонаева появилась в черном платье, и ее лицо прикрывала вуаль в тон наряду. Звезда резко высказалась в адрес артистов, которые не просто уехали из России, но и говорят о стране неприятные вещи.

«Те люди, которые уехали из России и не поливают грязью страну, это их выбор. А те люди, которые уехали из России и поливают страну грязью, идут на <...>», — заявила Водонаева.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) посетила церемонию вместе с двумя детьми и завила, что они у нее «хорошо получаются», но пока рожать еще она не собирается. Лерчек не стала комментировать информацию о ее разводе с мужем, Артемом Чекалиным.

Клава Кока появилась на мероприятии в парике с длинными белыми волосами. Ведущая церемонии Региона Тодоренко пришла в облегающем платье и похвасталась голым прессом, который она, по ее словам, качает уже пять месяцев.

Певица Валерия посетила церемонию вместе с мужем Иосифом Пригожиным и поделилась секретом, как пережить сложные турбулентные времена в отношениях.

«Каждый должен сосредоточиться на себе: на своих делах, на своих заботах, на своих устремлениях, на желании сделать хорошо другому человеку. Если каждый будет жить так, мы самые непростые времена переживем гораздо легче», — сказала Валерия.

ANNA ASTI была признана «Артистом года», звание певца года получил МОТ, звание певицы — Люся Чеботина. Ольге Бузовой вручили награду по случаю 20-летия на ТВ. Недавно в интервью Полина Гагарина сказала про Ольгу, что она не певица и ей стоило бы заниматься стэндапом, а не петь. На церемонии Бузова произнесла речь в адрес своих ненавистников.

«Все наблюдали за моей дорогой, по которой я шла, падала, ошибалась и поднималась. Сейчас я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками, лишними килограммами, когда я бросала курить. И, наоборот, шикарным прессом, который я качаю в спортзале сама», — сказала певица.

В длинном платье и на каблуках Бузова решила продемонстрировать свою прекрасную физическую форму и сделала пару отжиманий, несмотря на длинное платье и каблуки.

Фото звезд с церемонии Жара Music Awards — смотрите в галерее NEWS.ru.

 

Алена Водонаева на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Алена Водонаева на премии «Жара-2024»

Яна Рудковская на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Яна Рудковская на премии «Жара-2024»

Мари Краймбрери на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Мари Краймбрери на премии «Жара-2024»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук на премии «Жара-2024»

Группа «Фабрика» на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Группа «Фабрика» на премии «Жара-2024»

Леонид Агутин на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Леонид Агутин на премии «Жара-2024»

Регина Тодоренко на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Регина Тодоренко на премии «Жара-2024»

Тимур Родригес и Катя Кабак на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Тимур Родригес и Катя Кабак на премии «Жара-2024»

Олег Майами на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Олег Майами на премии «Жара-2024»

Ольга Серябкина на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Ольга Серябкина на премии «Жара-2024»

Елена Летучая на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Елена Летучая на премии «Жара-2024»

Люся Чеботина на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Люся Чеботина на премии «Жара-2024»

Егор Крид на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Егор Крид на премии «Жара-2024»

Анна Седокова на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Анна Седокова на премии «Жара-2024»

Дима Билан на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Дима Билан на премии «Жара-2024»

Певица Валерия на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Певица Валерия на премии «Жара-2024»

Лерчек с детьми на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Лерчек с детьми на премии «Жара-2024»

Мария Зайцева на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Мария Зайцева на премии «Жара-2024»

Александр Ревва на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Александр Ревва на премии «Жара-2024»

Юлианна Караулова на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Юлианна Караулова на премии «Жара-2024»

Нюша на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Нюша на премии «Жара-2024»

Эмин на премии «Жара-2024»

Фото: Пресс-служба премии «Жара»

Эмин на премии «Жара-2024»