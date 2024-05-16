Бузова ответила на совет Полины Гагариной перестать петь Бузова спела в ответ на совет Полины Гагариной перестать быть певицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Оля Бузова спела в ответ на высказывания Полины Гагариной, которая посоветовала своей коллеге перейти в сферу стендапа, передает МУЗ-ТВ. Бузова отметила, что не следит за творчеством Гагариной, и напомнила о своих достижениях на сцене, включая на юмористическом поприще.

Я уже давно как на сцене, так и в театре, как во МХАТе. Каждый мой выход — это часть стендапа. Поверьте, рассмешить людей порой намного сложнее, чем заставить плакать. Могу ответить только песней, — сказала Бузова журналистам.

Ранее ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова прокомментировала слова Полины Гагариной, заявившей, что Ольга Бузова не является певицей. Журналистка указала, что есть много певцов, которые берут не сильным вокалом, а хитами или манерой поведения. Она посоветовала Гагариной «не совать нос» и сидеть в жюри шоу «Голос». При этом Жигалова подчеркнула, что у Бузовой нет «камня за пазухой», она абсолютно не интриганка.

В свою очередь, музыкальный критик Евгений Бабичев согласился с мнением Гагариной, что Бузову нельзя назвать певицей. По мнению эксперта, многие не высказываются о таланте Бузовой, чтобы ее не обидеть.