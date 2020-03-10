https://static.news.ru/photo/95a2a204-62e6-11ea-a6db-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова рассказала, что отказалась от романтической поездки в Париж. Причиной стало распространение коронавируса во Франции.

По её словам, путешествие было запланировано заранее: она приобрела билеты на самолёт и забронировала номер в отеле. Кроме того, артистка купила билеты на выступление Мадонны.

Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны. После него Роспотребнадзор просит граждан оставаться на карантине аж 14 дней. Я такого позволить себе никак не могла, — написала она в Instagram.

Бузова выразила надежду, что распространение коронавируса в ближайшее время прекратится и люди снова смогут путешествовать по всему миру.

Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.