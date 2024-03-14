Бузова отчаялась и позвала Киркорова жениться: согласился ли поп-король

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова на протяжении нескольких лет пытается обрести счастье в личной жизни, однако все ее попытки оборачивались неудачами. Правда ли, что звезда положила глаз на поп-короля Филиппа Короля и сделала ему предложение?

Правда ли, что Бузова собралась замуж за Киркорова

Киркоров стал гостем программы шоу «Это нормально?», ведущими которого являются Дмитрий Дибров и Ольга Бузова. Одной из тем передачи стала вечеринка в честь развода.

Звезды, сидящие в студии, разделились во мнении. Некоторые заявили, что развод — это грустное событие, поскольку разрушается семья и страдают дети. Другие эксперты заявили, что шумное празднество неуместно для расторжения брака, однако вечеринка в узком кругу может быть полезна для мирного расставания.

Киркоров рассказал, что отмечал развод с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. По его словам, звезды подписали документы о разводе, после чего поехали ужинать в ресторан и посвятили вечер добрым воспоминаниям об отношениях, продлившихся 10 лет. После этого Киркоров заявил, что лучше вообще не жениться.

«Просто жениться надо не рано. Вот и всё!» — заявил актер Иван Жидков.

«Вообще не надо жениться», — ответил ему Киркоров.

Киркоров подчеркнул, что ему хорошо одному. Поп-король рад, что смог посвятить всю свою жизнь детям: дочери Алле-Виктории и сыну Мартину. Бузова возмутилась из-за ответа Киркорова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Филипп Киркоров и Ольга Бузова

«А мне можно выйти замуж?» — спросила Бузова.

«За меня — да!» — ответил Киркоров.

«Вы же не хотите», — парировала ведущая.

«А ты меня спрашивала?» — возмутился поп-король.

После этого Бузова вышла в центр студии и встала на одно колено перед Киркоровым. Поп-король также встал на колени перед Бузовой и взял ее за руки.

«Филипп, ты женишься на мне?» — спросила исполнительница хита «Мало половин».

Артист подчеркнул, что если отношения одобрят «люди Бузовой» и «его народ», то можно было бы попробовать пожениться.

«Мне нужно с этим переспать», — взволнованно сказала Бузова.

«Переспать с этим или?» — поинтересовался Киркоров, на секунд указав ладонью на себя.

В конце звезды обнялись под слова Диброва, пожелавшего «брачующимся» быть вместе до тех пор, пока «сериал их не разлучит».

О чем Бузова умоляла будущего мужа

В одном из выпусков шоу «Это нормально?» артистка, несмотря на облегающее красное коктейльное платье и туфли на высокой шпильке, встала в центре студии на колени и обратилась к своему будущему супругу. Просьба звезды к избраннику оказалась весьма необычной.

«Я обращаюсь сейчас на всю страну к своему будущему мужчине! Прошу! <...> Мой будущий мужчина, заставляй меня, пожалуйста, не есть колбасу докторскую. Прямо уничтожь ее. Забудь о ее существовании. Сотри любыми способами эту колбасу из моей памяти! Потому что я сама не могу», — призналась Бузова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Ольга Бузова

Ранее докторская колбаса была включена в райдер артистки, однако ради борьбы с любовью к мясному изделию она убрала ее из списка требований. Несмотря на такую меру, Бузова все равно «идет и ищет ее», хотя и пытается отказаться.

Почему Ольга Бузова не замужем

Экстрасенс Лина Джебисашвили предсказала артистке скорое рождение дочери. На вопрос певицы, что ее ждет в личной жизни, экс-участница «Битвы экстрасенсов» ответила, что исполнительнице стоит ждать прибавления в семье уже через два года. Также экстрасенс предрекла Бузовой знакомство с новым возлюбленным.

«Я вижу через два года тебя с ребенком. Год повпахивай еще, а затем расслабься и утони в его объятиях», — подчеркнула Джебисашвили.

Услышав предсказание, Бузова не смогла сдержать слез.

Психолог Наталья Немова заявила, что причина любовных неудач в жизни певицы кроется в поведении её матери. По словам самой артистки, Ирина Бузова редко выражала свою любовь словами.

По данным издания, Бузова ранее делилась, что родительница чаще всего проявляла свои чувства с помощью поступков, стараясь дать ребенку хорошее образование и финансовое благополучие. Однако услышать похвалу или нежные слова юной девушке удавалось редко.

«Итог такого сформированного прошлого — большой соблазн наполнять других, инвестировать в другие объекты любви и доказывать свою „хорошесть“, а это невероятно выматывает», — пояснила специалист в разговоре c изданием.

При этом Немова обнадёжила фанатов Бузовой и подчеркнула, что сейчас артистка находится на пути самосовершенствования. Благодаря работе над собой она сама может успешно стать собственным идеальным родителем и найти спутника жизни.

Читайте также:

«Подставила очень круто»: составлен список звезд, которым мстила Пугачева

Последние новости шоу-бизнеса 14 марта: что с Нагиевым, Лолитой, Пугачевой

«Я здесь живу»: Орбакайте снова уезжает из России в США?