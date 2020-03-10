https://static.news.ru/photo/09053abe-62e6-11ea-840b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Импортёр и дистрибьютор вина Global Wine Distribution обратился в арбитражный суд Ростовской области с просьбой признать незаконным односторонний отказ Archer music production's от исполнения лицензионного договора на использование товарного знака Buzwine. Эта компания продюсирует певицу Ольгу Бузову.

Подробности иска не уточняются. Однако известно, что истец также просит обязать ответчика осуществить госрегистрацию договора от 1 августа 2019 года. К рассмотрению дела по существу суд приступит 7 апреля, передаёт РИА Новости.

Московская компания Archer music production's в апреле 2019 года зарегистрировала бренд Buzwine для реализации алкогольных напитков, импорта и экспорта, а также для услуг рекламных агентств.

На сайте Global Wine Distribution представлены для продажи три вида напитков под маркой Buzwine — Rose Frizzante, Yellow Frizzante и Moskato Frizzante.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова заменила Леру Кудрявцеву в качестве соведущей премии «Муз-ТВ». После разразившегося скандала та решила покинуть канал.