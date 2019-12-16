Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила, почему выгнала с проекта «План Б» сразу обоих претендентов на своё сердце.

По словам звезды, она не хотела обманывать. В своём решении она решила прислушаться к голосу сердца, ведь никто кроме неё не знает, что она хочет.

Я не хотела никого обманывать и давать ложные надежды! Я знаю по себе, как больно это. Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался!рассказала Бузова в своём Instagram-аккаунте.

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Я хочу откровенно Вам признать... я всегда слушаю только своё сердце Ведь только я точно знаю, что хочу и как хочу... Мне не нужны были временные отношения или просто романчик и Вы это знаете Я слишком много раз в своей жизни обжигалась - и больше этого не хочу Но несмотря на всю боль в сердце, я всегда продолжала верить в любовь, потому что это главное чувство, которое правит моим миром И я верю, что существует: чистая, откровенная и без лжи Я не хотела никого обманывать и давать ложные надежды! Я знаю по себе как больно это Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался! Мой выбор был не между участниками, мой выбор был от сердца Я всегда хотела только одного: взаимной любви! Для меня очень важно следовать своему сердцу и ощущениям... ведь моя жизнь - это не шоу на ТВ Я благодарна проекту #ПланБ и всем участникам за те эмоции и моменты, которые мы подарили друг другу Хочу пожелать всем, кто принимал участие настоящего счастья Для меня #ПланБ на Бали закончился... “Но я ещё верю в то чувство, которое есть”

Публикация от Сонечка (@olg_abuzova86)

Как отметила певица, временные отношения — не для неё, ведь в своей жизни она часто обжигалась Однако несмотря на это она продолжает верить в любовь.

В воскресенье, 15 декабря, на канале ТНТ завершилось телешоу «План Б», в котором звезды Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытались найти себе пару на всю жизнь. Батрутдинов выбрал себе двух претенденток, а Бузова в последний день выгнала сразу обоих «женихов» и осталась в гордом одиночестве.

Ранее, как сообщал News.ru, на вечеринке журнала Playboy Бузова пообещала раздеться для откровенной фотосессии.

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