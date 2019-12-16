https://static.news.ru/photo/eaef1632-1ff4-11ea-9983-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила, почему выгнала с проекта «План Б» сразу обоих претендентов на своё сердце.

По словам звезды, она не хотела обманывать. В своём решении она решила прислушаться к голосу сердца, ведь никто кроме неё не знает, что она хочет.

Я не хотела никого обманывать и давать ложные надежды! Я знаю по себе, как больно это. Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался! — рассказала Бузова в своём Instagram-аккаунте.

Как отметила певица, временные отношения — не для неё, ведь в своей жизни она часто обжигалась Однако несмотря на это она продолжает верить в любовь.

В воскресенье, 15 декабря, на канале ТНТ завершилось телешоу «План Б», в котором звезды Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытались найти себе пару на всю жизнь. Батрутдинов выбрал себе двух претенденток, а Бузова в последний день выгнала сразу обоих «женихов» и осталась в гордом одиночестве.

Ранее, как сообщал News.ru, на вечеринке журнала Playboy Бузова пообещала раздеться для откровенной фотосессии.