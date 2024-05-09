Бузова назвала свой любимый фильм о войне Певица Бузова: фильм «Летят журавли» должны показывать в школах

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Кадр из фильма «Летят журавли», снятый по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Режиссер Михаил Калатозов. Киностудия «Мосфильм». 1957 год. В главной женской роли актриса Татьяна Евгеньевна Самойлова

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала картину Михаила Калатозова «Летят журавли» своим любимым фильмом о войне, передает LIFE.ru. По ее словам, эту ленту должны показывать в школах.

То, с какой чувствительностью гениальный Алексей Баталов и бесподобная Татьяна Самойлова проживают эту историю, не может не тронуть все нотки вашей души. В финале фильма невозможно не расплакаться от боли и досады, которая пронизывает героев, — сообщила певица.

Ранее Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. 38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила «такого классного мужа» для нее. При этом Бузова не стала раскрывать имени свекрови. Певица также назвала ее хорошей матерью и подчеркнула, что ее еда «самого лучшего вкуса».

Бузова также призналась, что полюбила моменты одиночества. Артистка объяснила, что только наедине с собой у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят баня, массаж и чтение книг. Бузова отметила, что, если рядом находятся посторонние люди, она всегда думает о них больше, чем о себе.