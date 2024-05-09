Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала картину Михаила Калатозова «Летят журавли» своим любимым фильмом о войне, передает LIFE.ru. По ее словам, эту ленту должны показывать в школах.
То, с какой чувствительностью гениальный Алексей Баталов и бесподобная Татьяна Самойлова проживают эту историю, не может не тронуть все нотки вашей души. В финале фильма невозможно не расплакаться от боли и досады, которая пронизывает героев, — сообщила певица.
Ранее Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. 38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила «такого классного мужа» для нее. При этом Бузова не стала раскрывать имени свекрови. Певица также назвала ее хорошей матерью и подчеркнула, что ее еда «самого лучшего вкуса».
Бузова также призналась, что полюбила моменты одиночества. Артистка объяснила, что только наедине с собой у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят баня, массаж и чтение книг. Бузова отметила, что, если рядом находятся посторонние люди, она всегда думает о них больше, чем о себе.