Бузова нацелилась на звезду «Слова пацана»? А как же Киркоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова назвала крашем звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кто запал в душу телеведущей, что теперь будет с поп-королем Филиппом Киркоровым?

Кого Ольга Бузова назвала крашем

25-летний актер, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Слава Копейкин рассказал, что Бузова назвала его своим крашем. По его словам, он написал артистке, однако у нее закрыты личные сообщения.

«Бузова назвала меня своим крашем, сказала: „Ой, какой лапа!“ Но до сих пор не написала. А я ей написал: „Здрасте. Это твой краш“. Только у нее закрыты все сообщения, новые даже в предложку не приходят», — сетовал Копейкин в шоу «Вписка».

Бузова назвала Копейкина лапой во время съемок одного из проектов. Актер даже выкладывал кружок, на котором исполнительница хита «Мало половин» позировала с ним и кокетливо смеялась, слушая комплименты.

Копейкин рассказал, что впервые познакомился с Бузовой давно. До популярности актер подрабатывал в ночном клубе. Как рассказал Копейкин, он был артистом выноса.

«Я был артистом выносов: мы выносили дорогие бутылки алкоголя и поздравляли людей в разных костюмах, например Супермена. И вот однажды поздравляли Ольгу в таком костюме. Я поднимал ее на стульях», — рассказал звезда «Слова пацана».

Фото: Пресс-служба Wink Слава Копейкин в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Поженятся ли Киркоров и Бузова

В середине марта в шоу «Это нормально?» Бузова позвала замуж народного артиста России Филиппа Киркрова. Она поинтересовалась у поп-короля, можно ли ей стать женой.

«А мне можно выйти замуж?» — спросила Бузова.

«За меня — да!» — ответил Киркоров.

«Вы же не хотите», — парировала ведущая.

«А мне можно выйти замуж?» — спросила Бузова.

«За меня — да!» — ответил Киркоров.

«Вы же не хотите», — парировала ведущая.

«А ты меня спрашивала?» — возмутился поп-король.

После этого Бузова вышла в центр студии и встала на одно колено перед Киркоровым. Поп-король также встал на колени перед Бузовой и взял ее за руки.

«Филипп, ты женишься на мне?» — спросила исполнительница хита «Мало половин».

Артист подчеркнул, что если отношения одобрят «люди Бузовой» и «его народ», то можно было бы попробовать пожениться.

«Мне нужно с этим переспать», — взволнованно сказала Бузова.

«Переспать с этим или?» — поинтересовался Киркоров, на секунд указав ладонью на себя.

В конце звезды обнялись под слова соведущего Бузовой Дмитрия Диброва, пожелавшего «брачующимся» быть вместе до тех пор, пока «сериал их не разлучит».

Продюсер Павел Рудченко считает, что Киркоров и Бузова вряд ли смогли бы быть вместе, поскольку не умеют уступать в отношениях из-за сильно развитых лидерских качеств. По его словам, обе знаменитости «не смогут делить звездное ложе».

«Это два ярких персонажа, две звезды, которые не смогут уступать друг другу. В семье должно быть согласие. Один лидер, другой немного на уступающих позициях. Здесь же два лидера. Они не смогли бы быть вместе. Они чувствуют себя первостепенными звездами, они не могут делить с кем-то еще свое звездное ложе», — сказал Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

Профайлер Денис Давыдов и вовсе считает, что Киркорову нужна другая девушка, совершенно не такая как Бузова. По его мнению, поп-королю подошла бы чемпионка Олимпийских игр в Турине Татьяна Навка или женщина-трудяга из смежных сфер деятельности, «которую есть за что уважать, но с которой нет прямой конкуренции». Он отметил, что идеальная супруга для Киркорова также должна быть умной и готовой поддержать его в трудную минуту.

«Киркорову Навка в жены подошла бы, мне кажется, идеально. Ему также подошли бы несколько типов барышень: авторитет в профессии (пройдено с Пугачевой); уверенный в себе человек не из шоубиза (юрист, адвокат), но не фанатка. Должна следить за собой и быть открытой для экспериментов, чтобы с ней не стыдно было выйти в свет, которая могла бы поддержать. Но в такую он должен влюбиться», — заявил Давыдов.

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