https://static.news.ru/photo/217e2b1a-d18b-11e9-9960-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова, отдыхающая на Бали, решила отказаться от здорового питания. Поклонники застали её за покупкой лапши быстрого приготовления.

Светская львица зашла в магазин, где взяла несколько авокадо и арбуз. Затем она схватила несколько пачек «вредной продукции». Бузову сопровождал неизвестный молодой человек, сообщает Starhit .

Ранее News.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин объяснил, чем такие представители шоу-бизнеса, как Бузова и Волочкова, отличаются от настоящих артистов. Так он прокомментировал скандалы с «вечным огнём» и «блокадницей», в центре которых оказались балерина и телеведущая.