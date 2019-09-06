Телеведущая и певица Ольга Бузова, отдыхающая на Бали, решила отказаться от здорового питания. Поклонники застали её за покупкой лапши быстрого приготовления.
Светская львица зашла в магазин, где взяла несколько авокадо и арбуз. Затем она схватила несколько пачек «вредной продукции». Бузову сопровождал неизвестный молодой человек, сообщает
Ранее News.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин объяснил, чем такие представители шоу-бизнеса, как Бузова и Волочкова, отличаются от настоящих артистов. Так он прокомментировал скандалы с «вечным огнём» и «блокадницей», в центре которых оказались балерина и телеведущая.