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Певицу Ольгу Бузову могут арестовать на 15 суток, если она не оплатит многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Всего на счету телеведущей 63 серьёзных нарушения, в том числе превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора.

На днях автомобиль звезды превысил скорость на Новосходненском шоссе. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения.

В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьёзным превышением скорости — 40–60 км/ч. С тех пор прошло уже более трёх месяцев, поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов, — сообщили KP.RU в правоохранительных органах.

Помимо ареста и обязательных работ наказанием для владельца транспортного средства может стать уплата штрафа в двойном размере.

Ранее NEWS.ru писал, что Алла Пугачёва попросила композитора Игоря Крутого не пускать певицу Ольгу Бузову на съёмки передачи «Голубой огонёк». По некоторым сведениям, артистка считает неприемлемым выступление Бузовой в эфире, посвящённом главному семейному торжеству.