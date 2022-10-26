«Бузова любит колбасу»: продюсер о странных требованиях в райдерах звезд Продюсер Ашуров: Бузова в своем райдере требует колбасу, а Филипп Киркоров — Coca-Cola

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские звезды в своих райдерах порой выдвигают странные требования — например, Ольга Бузова просит, чтобы в ее гримерке обязательно была колбасная нарезка, а Филипп Киркоров не выступит, если не получит Coca-Cola, рассказал Lenta.ru музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров. Певица Елка, по его словам, в райдере требует, чтобы ее водитель был молчаливым, а в ее гримерке всегда была гречка, десять вареных яиц и авокадо.

А вот Олечка Бузова любит колбасу. Ей важно, чтоб нарезка обязательно была в гримерке. А певице Елке, допустим, очень важны молчаливые водители, на уровне немых. Также она ждет, чтоб всегда были гречка, ровно десять вареных яиц и авокадо, — перечислил Ашуров.

Продюсер рассказал, что некоторые российские артисты требуют у организаторов мероприятий запрещенные вещества. Бывали случаи, когда звезда просила принести кальян прямо на сцену, а некоторые запрашивали личные самолеты, добавил Ашуров. Он отметил, что почти каждый артист хочет, чтобы его сопровождала дежурная машина с водителем.

В июне Ольга Бузова показала поклонникам, что входит в её райдер, желая, вероятно, оправдаться за скандал в Волгограде, когда многие решили, что звезда на концерте была пьяна. Поющая ведущая опубликовала в соцсетях видео набора, в котором не было ни капли алкоголя. «Колбаса, фрукты — но это просто потому, что сегодня первый день лета — физалис, сыр, хлебушек, водичка», — назвала продукты Бузова.