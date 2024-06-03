Бузова извинилась за «оскорбительный наряд» на концерте в Уфе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова извинилась в своем Telegram-канале за откровенный костюм, который она надела на концерте в Уфе. Артистка подчеркнула, что всегда выбирает яркие сценические образы и ей жаль, если ее наряд кого-то оскорбил.

Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет, — написала Бузова.

Телеведущая добавила, что считает Уфу прекрасным городом, в котором живут замечательные жители. Она призвала их всегда оставаться именно такими.

Ранее сотрудники Управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откроенный наряд Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что и вызвало возмущение общественности.

Исполнительница появилась на открытии VK Fest 2024 в парке «Ватан» 1 июня. Там она поздравила гостей фестиваля с Международным днем защиты детей, однако некоторые сочли ее образ не соответствующим празднику.