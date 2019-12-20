https://static.news.ru/photo/9b791e26-246e-11ea-961c-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Ольга Бузова вслед за Волочковой кардинально сменила имидж ради новой фотосессии. Поклонники сразу оценили новый образ телеведущей, который их приятно поразил.

Ольга снялась с гладкой причёской и в чёрном кожаном total look.

«Поработала моделью на этой неделе с фотографами. Соскучилась уже по фотосессиям! Мне очень нравится такой формат, очень стильно!» — подписала снимки ведущая «Дома-2».

Подписчики засыпали Бузову комплиментами, отметив, что она «стильная», «шикарная», «просто не узнать!».

Строго и красиво, — выразил всеобщее мнение один из них.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, с минимумом макияжа и элегантной причёской.