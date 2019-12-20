Ольга Бузова вслед за Волочковой кардинально сменила имидж ради новой фотосессии. Поклонники сразу оценили новый образ телеведущей, который их приятно поразил.
Ольга снялась с гладкой причёской и в чёрном кожаном total look.
«Поработала моделью на этой неделе с фотографами. Соскучилась уже по фотосессиям! Мне очень нравится такой формат, очень стильно!» — подписала снимки ведущая «Дома-2».
Подписчики засыпали Бузову комплиментами, отметив, что она «стильная», «шикарная», «просто не узнать!».
Строго и красиво, — выразил всеобщее мнение один из них.
Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, с минимумом макияжа и элегантной причёской.
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