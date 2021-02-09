Бузова и Рудковская насмешили фанатов «смелым» танцем на катке

https://static.news.ru/photo/e24579a4-6b57-11eb-8631-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ольга Бузова и Яна Рудковская развеселили поклонников, исполнив зажигательный танец на катке. На лёд красавицы выйти не решились, но немного похулиганили возле него.

Только для поклонников, — подписала видео Яна Рудковская.

Не все сумели оценить раскрепощённость Бузовой. В адрес ведущей «Дома-2» были высказаны нелестные комментарии. Её появление в компании Рудковской объясняется просто: Ольга станет участницей нового ледового шоу Евгения Плющенко и его жены. Ведущая настолько популярна, что без неё сейчас не обходится ни один проект.

Готовим новый ледовый необычный проект! Ну а какой теперь проект ледовый без Оли, — подтвердила Рудковская.

Детали будущего шоу жена фигуриста пока не раскрывает. Но танец двух звёзд уже успел наделать много шума в Сети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова покинула квартиру, которую снимает в столице больше пяти лет. Телеведущей тяжело оставаться в стенах, где, по её словам, было пролито «так много слёз».