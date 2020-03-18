https://static.news.ru/photo/244af25c-694c-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Певица Ольга Бузова с блогером Давидом Манукяном решили высмеять панику, которая связана с распространением коронавируса в стране. Жители России опустошают магазины, скупая гречку и туалетную бумагу.

Звёздная пара записала ролик. В нём Манукян приносит своей возлюбленной упаковку туалетной бумаги, после чего на него бросается Бузова с поцелуями.

На злобу дня. Мой добытчик! — подписала пост в Instagram ведущая «Дома-2».

Как писал NEWS.ru, актёр Дмитрий Певцов, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвал россиян не бояться никаких болезней. Он напомнил, что Россию не смогли одолеть Золотая Орда, фашистская Германия и другие. Поэтому мы можем не переживать из-за какого-то вируса.