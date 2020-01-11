https://static.news.ru/photo/3ed44e38-3568-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: fan._buzova.86/instagram.com

Телезвезда Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки. Сейчас звёздная пара отдыхает в Таиланде.

Бузова опубликовала в stories в Instagram фотографию своей руки и руки своего возлюбленного. Молодые люди набили знак бесконечности на запястьях.

Love is... — подписала снимок светская львица.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.