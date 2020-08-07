Бузова и Манукян отмечают годовщину отношений в самом дорогом отеле Сочи

https://static.news.ru/photo/1a388528-d8cc-11ea-91af-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян решили отметить первую годовщину отношений в самом дорогом отеле Сочи.

По данным «Комсомольской правды», отель расположен на одном из курортов Красной Поляны. Стоимость номера за сутки в этой гостинице составляет порядка 80 тысяч рублей.

Сотрудники отеля встретили звёзд в аэропорту, после чего на синем Bentley отвезли их к любовное гнёздышко. В номере артистов ждал шикарный букет коралловых роз, шары и фуршет. Всё это Бузова показала в сториез своего Instagram.

Сейчас пара наслаждается обществом друг друга. Они уже год вместе и каждый день публикуют фотографии, которые доказывают, что у них большие планы на совместное будущее.

В конце декабря 2019 года Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения. Влюблённые даже сделали одинаковые татуировки. Они набили знак бесконечности на запястьях.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Давид Манукян оказался замешан в махинациях с недвижимостью. Молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг.