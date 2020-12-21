Бузова и Малышева вместе готовят сюрприз для телезрителей

https://static.news.ru/photo/243232ba-43a5-11eb-b75f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram о том, что сейчас занята подготовкой некоего сюрприза вместе со своей коллегой теледоктором Еленой Малышевой.

Роскошный тандем. Скоро вас ждёт наш сюрприз в эфире Первого канала. Дальше — больше, — написала Бузова под совместным фото с Малышевой.

Звезда отметила также, что всё случается только к лучшему, и пожелала своим подписчикам здоровья, любви и счастья. При этом у подписчиков Ольги этот союз вызвал недоумение, однако тандему они обрадовались и уже с нетерпением ждут результатов их работы.

Бузова стала в уходящем году не только одной из лучших ведущих страны, но и одной из самых обсуждаемых звёзд в России.

Ольга в ноябре узнала, что её младшая сестра Анна перенесла инсульт и находилась в тяжёлом состоянии. Мама сестёр Ирина рассказала о том, как участница телепроекта «Ледниковый период» помогает родственнице справиться с последствиями болезни, сообщал NEWS.ru.