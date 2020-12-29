Бузова и Дава улетели в романтический отпуск на Мальдивы

https://static.news.ru/photo/03683514-49e7-11eb-ad04-fa163e074e61_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила впервые за этот год устроить себе отпуск. Ещё 28 декабря она встретилась с подругами, провела время со своим отцом и вручила всем подарки, а уже вечером вместе со своим возлюбленным Давой улетела на Мальдивы.

Даже не верится, что мы на месте... Так волновалась, что может что-то случиться, что почти никому не говорила, что мы улетаем. Долетели. Отпуск начинается, — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Телеведущая отметила, что намерена отдохнуть физически и морально. По её словам, этот год для неё выдался сложным.

По традиции на Мальдивах пару встретили служащие отеля, которые надели на них венки из цветов и сопроводили с зонтом от солнца. Музыканты при этом играли на инструментах, чтобы создать романтичную атмосферу.

На видео, опубликованном в сторис, Бузова показала свой прилёт на Мальдивы, встречу на берегу, а также провела «экскурсию» по дому.

Как пишет Teleprogramma.pro, в настоящее время на соседнем острове отдыхает бывший муж девушки Дмитрий Тарасов со своей женой Анастасией Костенко и дочками Евой и Миланой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Мальдивских островах проводит отдых шоумен Дмитрий Шепелев. Телеведущий приехал в отпуск в компании сына Платона, возлюбленной Екатерины Тулуповой и её дочки Лады. В Instagram он признался подписчикам в любви к архипелагу и рассказал, почему готов провести в самолёте около десяти часов, чтобы каждый год возвращаться на мальдивские пляжи.