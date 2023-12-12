Бузова и Алсу пришли в одинаковых пиджаках: фото с концерта «Жара»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова на новогоднем концерте «Жара» в «Крокус Сите Холле»

В Crocus City Hall прошел новогодний концерт «Жара». Перед зрителями выступили Zivert, Artik & Asti, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Глюкoзa, Ани Лорак, Нюша, Анна Седокова, Алсу, Ольга Серябкина, Хабиб, Жасмин, Milana Star и другие звезды.

Новогодний концерт собрал в зале Crocus City Hall главных хитмейкеров этого года. Прежде чем выступить на сцене, звезды выходили на красную дорожку, которая в этот раз была золотой, и отвечали на вопросы журналистов. Артисты охотно общались, подводили итоги года и делились планами на следующий.

Глюкоза появилась на прессволле в розовом блестящем платье. Певица рассказала, что не любит встречать Новый год в жарких странах и предпочитает снег и оливье. Ее дочь Лида, которая раньше заявляла о своей небинарности, рассказала, что у нее появился молодой человек и в этом году он присоединится к их семье на праздновании Нового года. Девушка обратила на себя внимание необычным платьем, которое, по ее словам, сшито из простынок. Она купила его в винтажном магазине за пять тысяч рублей, мама выбор одобрила.

Певица Жасмин появилась в коротком блестящем платье и анонсировала новый дуэт с королем эстрады Филиппом Киркоровым. По ее словам, трек называется «Это наше новое личное дело, это наше новое личное тело». Жасмин назвала Киркорова своим названым братом.

Ольга Серябкина вышла в красном бархатном платье, остроносых лодочках на каблуке-рюмочке, с серьгами в виде больших красных цветов в ушах. Певица рассказала о главном мифе шоу-бизнеса, что случайных людей в этой сфере нет, и призналась, что в следующем году отвезет сына к Деду Морозу в Великий Устюг.

Блогер Саша Стоун вышел на дорожку во всем белом и в прекрасном настроении. Он рассказал, что в этом году его карьера сделала поворот в сторону кино: он снимался в фильме «Вызов», в сериалах «Букины», «Постучись в мою дверь», сейчас идут съемки в сериале «Богатые плачут, бедные смеются», и на этих успехах он не собирается останавливаться.

Ольга Бузова выбрала для концерта белое атласное платье, белые босоножки на высоком устойчивом каблуке и черный атласный пиджак. Она рассказала, что каждый раз загадывает на Новый год желание, пишет его на бумажке, но в 2023-м оно не сбылось. Певица заверила журналистов, что если в ее жизни появится большая любовь, то место ей в ее плотном графике непременно найдется: она — мастер тайм-менеджмента.

Певица Севиль рассказала, что встретит Новый год в машине, перемещаясь из точки А в точку Б. В праздник звезда решила работать, отмечать его она будет чуть позже в кругу семьи.

Дочь актера и певца Виталия Гогунского Милана, известная как блогер Milana Star, рассказала, что праздник встретит с мамой. Она поделилась с NEWS.ru, что в 2024 году у нее в Crocus City Hall планируется большой сольный концерт, приуроченный к 10-летию ее творческой деятельности. Милана не стала отвечать на вопрос журналиста NEWS.ru, удалось ли ей наладить отношения с отцом Виталием Гогунским.

В этот вечер певица Юлия Зиверт блистала в золотом платье-майке, Нюша была одета в розовое длинное воздушное платье, Люся Чеботина вышла в черных ботфортах и коротком платье. Певица Слава выбрала самый откровенный наряд — блестящее обтягивающее боди с анималистическим принтом, продемонстрировав формы после пластической операции. Концерт с участием звезд покажут в новогоднюю ночь.

Самые яркие образы артистов на новогоднем концерте «Жара» в Crocus City Hall смотрите в галерее NEWS.ru.