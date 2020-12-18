Бузова эмоционально отреагировала на закрытие «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/23f2d336-4152-11eb-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущая Ольга Бузова прокомментировала закрытие телепроекта «Дом-2» на телеканале ТНТ.

Шоу «Дом-2» больше не будет. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так, — написала она в Instagram.

По словам ведущей, проект изменил российское медиапространство, а с его уходом «ТВ уже не будет прежним».

«Дом-2», я люблю тебя. Сложно говорить и писать. Прощай, легенда. Навсегда твоя, Оля, — сообщила ведущая.

Ранее участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия проекта. По его словам, всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с ней ограничения. Так, из-за возникших финансовых проблем руководство «Дома-2» уже отказалось от базы на Сейшелах, оставив лишь старую поляну в Москве. Также стоит отметить, что несколько популярных участников уже покинули данный проект, в том числе сам Капаклы и его супруга Мария Африкантова.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева, писал NEWS.ru.