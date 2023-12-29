Бутылка пива, белый порошок: какие скандалы сошли с рук Лолите

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лолита Милявская

«Голая» вечеринка у блогера Анастасии Ивлеевой стала новым скандальным случаем в карьере Лолиты Милявской. Какие эксцессы сошли ей с рук ранее, с кем ссорилась артистка?

Как оскандалилась Лолита на вечеринке Ивлеевой

60-летняя певица была одной из самых старших участниц вечеринки с дресс-кодом almost naked. Она была одета в белый комбинезон, который, по признанию исполнительницы, лежал у нее два года с неоторванной биркой. Также на ней был пояс для чулок, купленный «для любовника». По словам звезды, она долго подбирала наряд на вечеринку Ивлеевой так, чтобы скрыть возрастные изменения.

Как и многие другие участники, она столкнулась с негативной реакцией со стороны россиян и общественников. Через неделю после вечеринки Лолита опубликовала видеообращение с извинениями, в котором объяснила «усталостью» свое появление в клубе Mutabor.

«Я так не люблю, когда как в детском саду звучит: „я вот в последний раз“, „я больше не буду“. Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Только людьми нужно оставаться в любом случае. Давайте будем вместе», — объявила певица и телеведущая.

Из-за чего Лолита поссорилась с Разиным

В октябре 2023 года певица обматерила экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина после его проклятий в адрес звезд, выступавших на концерте памяти Юрия Шатунова. Лолита назвала мужчину «конченым».

Разин не промолчал и сделал крайне унизительное заявление в адрес исполнительницы. Он припомнил Милявской побег ее бывшего мужа Александра Цекало, который ушел от нее к другой и теперь проживает в Майами.

«За бутылку пива отдавалась, а я теперь виноват. В чем я виноват? Что я успешнее вас всех? Что вы мне всю жизнь завидуете?» — заявил в ответ на критику Лолиты Разин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Правда ли, что Лолита сидела на наркотиках

Певица в одном онлайн-интервью Ивлеевой в 2020 году призналась, что в 40 лет стала заложницей наркозависимости — тогда она переживала тяжелый развод с Цекало. Артистка добавила, что сожалеет об употреблении запрещенных веществ, потому что это «аукается» в ее возрасте на сосудах.

«Это год употребления „белого порошка“ в 40 лет отразился на здоровье сейчас, когда мне 56 лет. Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко и я сдохну. Я перечитала всю литературу на эту тему и бросила это дело. В противном случае я бы отбросила концы», — сказала Лолита во время прямого эфира с Ивлеевой.

Она добавила, что сейчас расплачивается за ошибку проблемами с сосудами. Ради заботы о здоровье, по признанию певицы, ей «пришлось бросить курить и начать вести другой образ жизни, который порой раздражает».

Как Лолита оскандалилась на ТВ

В первом выпуске шоу «Суперстар!» четвертого сезона произошел скандал: Лолита заявила, что артистка Лариса Черникова пропускала репетиции и игнорировала звонки продюсеров. Когда певица все же выступила на сцене, члены жюри остались под большим впечатлением от номера. Все, кроме Лолиты, которая отчитала вокалистку. Певица не поверила, что участницы шоу не было на прогонах из-за болезни.

«Ребята, я вижу, какое количество профессионалов, как они болеют и как каждый хочет выйти на эту сцену. А сегодня я увидела плевок. Началась съемка, все бегали: „Нет Черниковой!“. Все остальные есть на репетиции, а она два дня не давала о себе знать, хотя вот абсолютно здорова: ручки, ножки на месте. Двигалась прекрасно. Это я называю хамством», — возмущалась Лолита.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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