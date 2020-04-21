Экс-кавээнщик Бурковский захотел осовременить Гамлета

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Актёр Андрей Бурковский заявил, что несмотря на прошлое в КВН не хотел бы возвращаться к комедийным ролям в телепроекте «Даёшь молодёжь!». По его словам, он всё больше присматривается к более тяжеловесным ролям типа Гамлета, хотя и в несколько ином, современном прочтении.

Скетчком выходил на телекраны в течение трёх лет. Бурковский запомнился дуэтом с Михаилом Башкатовым, которые исполнили роли гопников Башку и Ржавого, а также метросексуалов Данилу и Германа.

Честно говоря, никогда не хотелось сыграть Гамлета. Мне всё время казалось: это дичайшая нудятина, есть и другие классные роли. Но недавно, посмотрев какой-то спектакль, я вдруг подумал: как бы было интересно сыграть Гамлета, перевернув все эти тексты, сказав их по-другому, — цитирует Бурковского StarHit.

Сейчас актёр более благосклонен к серьёзным проектам и старается больше времени уделять жене и детям.

Ранее, как писал NEWS.ru,звезду проекта «Даёшь молодёжь» атаковали подписчики в Instagram. Они засыпали его фразами из закрытого юмористического шоу. После этого артисту даже пришлось на время закрыть возможность оставлять комментарии к публикациям.