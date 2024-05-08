Бурановские бабушки раскрыли, на что тратят гонорары Бурановские бабушки рассказали о финансировании дома милосердия и церкви

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Творческий коллектив «Бабушки из Бураново» во время выступления в День Республики Удмуртия на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Участницы фолк-группы «Бабушки из Бураново» на свои гонорары строят социальный приют в родном селе, рассказала NEWS.ru художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева. Она добавила, что вокалистки также направляют деньги на содержание церкви в Бураново, которую построили за свой счет несколько лет назад.

Бабушки уже в возрасте, они же тоже думают о своем будущем, как это все будет, хотя у них дети есть. Они знают, что очень много брошенных стариков, и они подумали, что при храме неплохо было бы построить такой дом милосердия, — сказала Туктарева.

Туктарева не стала называть размеры гонораров бабушек. Она отметила, что часто они выступают бесплатно на различных благотворительных мероприятиях. По ее словам, в последнее время «Бабушки из Бураново» больше не гастролируют в силу возраста и в основном выступают у себя в Бураново и в Ижевске.

В 2012 году бурановские бабушки заняли второе место на Евровидении с песней Party For Everybody. После этого они стали очень популярны в России, принимали участие в ток-шоу, снялись в рекламе газированного напитка, много гастролировали по стране.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Россию могли бы достойно представить на Евровидении певцы Леша Свик или NILETTO (настоящее имя — Денис Прытков). Он добавил, что также на конкурсе могли бы хорошо выступить рэпер ST или Сергей Лазарев, который уже дважды участвовал в музыкальном конкурсе и входил в тройку лучших.