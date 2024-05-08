Бурановские бабушки раскрыли, как относятся к лишившему их лейбла продюсеру Худрук бабушек Туктарева: Продюсер Рубцова помогла нам стать известными

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Бурановские бабушки

Продюсер Ксения Рубцова, которая впоследствии забрала лейбл «Бурановские бабушки», помогла пенсионеркам из Бураново стать известными, заявила NEWS.ru их художественный руководитель Ольга Туктарева. Она добавила, что они не держат обиду на экс-продюсера и благодарны ей за работу.

Какое там Москва? Какое там Евразия? Мы бы это не увидели, не посмели бы, никогда бы с нами это не произошло. Просто времени сейчас много прошло, и сейчас уже мы понимаем, что, когда мы были с ними вместе (с продюсером Рубцовой и Виктором Дробышем. — NEWS.ru) значит, мы были нужны друг другу, — сказала Туктарева.

Худрук коллектива отметила, что без продюсера Рубцовой у бабушек не было бы славы и они не смогли бы так быстро построить церковь в родном селе.

Видимо, так нужно было: строить храм через шоу-бизнес, — пошутила Туктарева.

В 2014 году артистки отказались продлевать контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая настаивала на активных гастролях, а пенсионеркам в силу возраста это было тяжело. Рубцова создала новый коллектив «Бурановские бабушки», в который взяла трех вокалисток. Пенсионерки же стали официально называться «Бабушки из Бураново». В последнее время они почти не гастролируют и выступают только в Бураново, Ижевске и окрестностях.

Ранее художественный руководитель коллектива «Бабушки из Бураново» Ольга Туктарева рассказала, что пенсионерки на свои гонорары строят социальный приют в родном селе. Она добавила, что вокалистки также направляют деньги на содержание церкви в Бураново, которую построили за свой счет несколько лет назад.