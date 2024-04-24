Буланову возмутил вопрос о многомиллионных долгах молодого супруга Буланова отказалась комментировать многомиллионные долги молодого супруга

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова отказалась комментировать информацию о долгах своего супруга. Она не стала отвечать на соответствующий вопрос KP.RU, а также попросила больше не беспокоить ее по этому поводу. По информации издания, молодой муж Булановой, Валерий Руднев, задолжал банкам и налоговой почти 9 млн рублей.

Я не буду комментировать долги своего супруга. Не звоните мне больше по этому вопросу, — заявила знаменитость перед тем, как повесить трубку.

Как ранее выяснило издание, муж Булановой испытывает финансовые трудности, несмотря на то что владеет несколькими ресторанами в Санкт-Петербурге и Москве. По данным KP.RU, Руднев делал певице дорогие подарки, а на свадьбу и вовсе презентовал ей ресторан за 50 млн рублей.

До этого Буланова в разговоре с Еленой Хангой рассказала, что во время первых свиданий с будущим мужем Валерием Рудневым не пыталась выглядеть лучше. Исполнительница сообщила, что «убирала» все «дополнительные приспособления», указав на бюстгальтер. Буланова отметила, что хотела, чтобы будущий супруг понимал, как она выглядит на самом деле. Певица также призналась, что считает молодого мужа умнее и мудрее, а разница в возрасте никак не сказывается на ее браке с Рудневым.