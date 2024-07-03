Буланова рассказала о возможном пополнении в семье Буланова: муж предложил взять ребенка из детского дома

Фото: legion-media.ru

Татьяна Буланова

Российская певица Татьяна Буланова в беседе с «Леди Mail» призналась, что готова усыновить ребенка. По ее словам, такую идею предложил ее муж, предприниматель и профессиональный теннисист Валерий Руднев.

Буланова отметила, что у них нет общих детей с ее нынешним супругом, однако, возможно, появятся. В их семье уже обсуждалась тема усыновления.

Такой вариант мы тоже с мужем обсуждали — он, кстати, его предложил. Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, — чужих детей, как говорится, не бывает. Поэтому мы этот способ стать родителями не исключаем. Но пока думаем. Это все очень серьезно, — поделилась певица.

Исполнительница добавила, что такой шаг должен быть очень обдуманным, поскольку, если взял ребенка из детдома, назад дороги уже не будет. Однако последнее слово будет за супругом певицы, так как у нее уже есть два ребенка.

Если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребенком из детского дома: если взял его, назад дороги нет, — заключила Буланова.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что у нее есть дорогостоящее хобби — покупка обуви. По словам исполнительницы, она безрассудно тратит деньги на этот предмет гардероба. Мать не поддерживает эту «зависимость» и каждый раз вопрошает, зачем покупать так много пар, призналась знаменитость.